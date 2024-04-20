Лондонский Арсенал определил покупку Георгия Судакова приоритетным трансфером на лето, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер инсайдер ESPN Экрем Конур.

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По информации источника, "канонирам" придется выдержать серьезную конкуренцию с другими топ-клубами Европы, которые стремятся подписать 21-летнего украинца.

Черговий тур АПЛ стартує 20 квітня. Зокрема, в цей день Арсенал на виїзді зіграє проти Вулверхемптона. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: набагато кращі шанси на перемогу в гостей. Звитяга команди Зінченка оцінена коефіцієнтом 1,35, а на успіх "вовків" дають 9,23. Нічия – 5,48. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,65, а на відповідний тотал менше – за 2,33.

К слову, ранее СМИ заявляли о серьезном интересе к Георгию со стороны Тоттенхэма. Также игрока сборной Украины хотели видеть в своем лагере Наполи, Интер, Бенфика и другие гранды.

Напомним, в текущем сезоне Судаков провел за Шахтер 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?