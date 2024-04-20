Судаков может стать одноклубником Зинченко – Арсенал выбрал звезду Шахтера приоритетным трансфером на лето
Борьба за полузащитника сборной Украины Георгия Судакова набирает новые обороты.
Лондонский Арсенал определил покупку Георгия Судакова приоритетным трансфером на лето, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер инсайдер ESPN Экрем Конур.
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По информации источника, "канонирам" придется выдержать серьезную конкуренцию с другими топ-клубами Европы, которые стремятся подписать 21-летнего украинца.
К слову, ранее СМИ заявляли о серьезном интересе к Георгию со стороны Тоттенхэма. Также игрока сборной Украины хотели видеть в своем лагере Наполи, Интер, Бенфика и другие гранды.
Напомним, в текущем сезоне Судаков провел за Шахтер 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.
Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?