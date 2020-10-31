Судаков оригинально прокомментировал дебютный гол за основную команду Шахтера
12:52 - Читати українською
Форвард Шахтера Георгий Судаков поделился впечатлениями от матча 8-го тура УПЛ против Мариуполя.
27’ Тайсон
44’ Георгий Судаков
65’ Алан Патрик
75’ Тайсон
Сергей Горбунов 72’
27’ Тайсон
44’ Георгий Судаков
65’ Алан Патрик
72’ Сергей Горбунов
75’ Тайсон
"Гол – неважно, главное – игра. Главное – опыт, игровая практика, чтобы как можно больше времени давали дальше прогрессировать, играть, играть и играть", – лаконично отметил Судаков в комментарии Футбол News.
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Отметим, что Георгий отметился первым голом во взрослой команде Шахтера в ворота Мариуполя в матче 8-го тура УПЛ.
К слову, "горняки" после победы над азовцами набрали 16 очков и поднялись на второе место чемпионата Украины.
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