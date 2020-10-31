Форвард Шахтера Георгий Судаков поделился впечатлениями от матча 8-го тура УПЛ против Мариуполя.

"Гол – неважно, главное – игра. Главное – опыт, игровая практика, чтобы как можно больше времени давали дальше прогрессировать, играть, играть и играть", – лаконично отметил Судаков в комментарии Футбол News.

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Отметим, что Георгий отметился первым голом во взрослой команде Шахтера в ворота Мариуполя в матче 8-го тура УПЛ.

К слову, "горняки" после победы над азовцами набрали 16 очков и поднялись на второе место чемпионата Украины.

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