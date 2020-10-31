Судаков оригінально прокоментував дебютний гол за основну команду Шахтаря
12:51 - Читать на русском
Форвард Шахтаря Георгій Судаков поділився враженнями від матчу 8-го туру УПЛ проти Маріуполя.
27’ Тайсон
44’ Георгій Судаков
65’ Алан Патрік
75’ Тайсон
Сергій Горбунов 72’
27’ Тайсон
44’ Георгій Судаков
65’ Алан Патрік
72’ Сергій Горбунов
75’ Тайсон
"Гол – неважливо, головне – гра. Головне – досвід, ігрова практика, щоб якомога більше часу давали далі прогресувати, грати, грати і грати", – лаконічно зазначив Судаков у коментарі Футбол News.
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Зазначимо, що Георгій відзначився першим голом у дорослій команді Шахтаря у ворота Маріуполя в матчі 8-го туру УПЛ.
До слова, "гірники" після перемоги над азовцями набрали 16 очок та піднялись на друге місце чемпіонату України.
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