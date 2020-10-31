Форвард Шахтаря Георгій Судаков поділився враженнями від матчу 8-го туру УПЛ проти Маріуполя.

"Гол – неважливо, головне – гра. Головне – досвід, ігрова практика, щоб якомога більше часу давали далі прогресувати, грати, грати і грати", – лаконічно зазначив Судаков у коментарі Футбол News.

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Зазначимо, що Георгій відзначився першим голом у дорослій команді Шахтаря у ворота Маріуполя в матчі 8-го туру УПЛ.

До слова, "гірники" після перемоги над азовцями набрали 16 очок та піднялись на друге місце чемпіонату України.

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