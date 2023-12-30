Болельщики донецкого клуба проголосовали за самого полезного футболиста "горняков" в ушедшем году.

Украинский полузащитник Георгий Судаков был признан лучшим игроком Шахтера в 2023 году, сообщает официальный сайт дончан.

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Согласно итогам решающего опроса, за 21-летнего хавбека свои голоса отдали 9155 респондентов (58,8%). Футболист опередил двух других претендентов – Тараса Степаненко (3734 голоса) и Даниила Сикана (2673).

К слову, Судаков впервые получает титул игрока года в Шахтере. Ранее его признавали лучшим по итогам сезона-2022/23, а также называли футболистом месяца в марте, сентябре, октябре и ноябре.

Напомним, в течение 2023 года Судаков провел за "горняков" 38 официальных матчей (7 голов, 6 ассистов) и вместе с командой стал чемпионом Украины.

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