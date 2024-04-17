"Сейчас мой кумир – это Фил Фоден. Мне очень нравится, как он играет. Он невероятный футболист.

Судаков серьезно заинтересовал Тоттенхэм – "шпорам" придется выиграть конкуренцию у двух грандов Серии А

Также мне очень нравится Лука Модрич, и я могу выделить еще третьего игрока – Андреса Иньесту", – цитирует Судакова Caught Offside.

Напомним, с Фоденом в Манчестер Сити в свое время выступал Александр Зинченко, партнером Модрича в Реале нынче является Андрей Лунин, а игру легендарного Иньесты на поле дополнял Дмитрий Чигринский.

Судаков в текущем сезоне провел за Шахтер 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?