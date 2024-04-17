"Зараз мій кумир – це Філ Фоден. Мені дуже подобається, як він грає. Він неймовірний футболіст.

Судаков серйозно зацікавив Тоттенхем – "шпорам" доведеться виграти конкуренцію у двох грандів Серії А

Також мені дуже подобається Лука Модріч, і я можу виділити ще третього гравця – Андреса Іньєсту", – цитує Судакова Caught Offside.

Нагадаємо, з Фоденом в Манчестер Сіті свого часу виступав Олександр Зінченко, партнером Модріча у Реалі нині є Андрій Лунін, а гру легендарного Іньєсти на полі доповнював Дмитро Чигринський.

Судаков у поточному сезоні провів за Шахтар 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 3 асисти. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?