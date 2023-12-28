Лидер "горняков" Георгий Судаков признался, что пока не определился, где лучше продолжить карьеру – сразу в топ-клубе или в лагере европейского середняка.

"Слухи о возможном трансфере? Вообще никаких проблем. На меня это не влияет. Да, идут какие-то разговоры, представители клубов общаются, но я хорошо знаю одно – моя задача играть в футбол и добиваться результата.

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Лучше начать с условного Брайтона, чем сразу уходить в Ювентус или Барселону? Трудно сказать. Действительно, пример Виктора Цыганкова и Артема Довбика очень показателен. Они перешли вроде бы в среднюю команду, теперь она лидирует в чемпионате Испании, а наших ребят уже хотят пригласить ведущие клубы Европы.

Возможно, нужен именно такой трамплин, хотя история Михаила Мудрика тоже показательна. Мы хорошо знали, каким он уехал в Челси, а теперь видим, каким он стал. Могу об этом судить по тренировкам и матчам за сборную. Мудрик прошёл адаптацию и вышел на новый уровень в таком клубе.

Я знаю одно – все будет решаться вместе с моим клубом. Я очень уважаю интересы Шахтера, умеющего держать марку и продавать игроков, уважаю президента клуба и других руководителей, и уверен, что они так же желают мне успехов", – сказал Судаков в комментарии Zbirna.com.

Напомним, в текущем сезоне Георгий провел за Шахтер 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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