"Сикан – прежде всего, отличный игрок. У этого парня большой потенциал, который он уже частично продемонстрировал, несмотря на свой юный возраст. Ему еще не исполнилось 23 года, а он уже занимает важное место как в составе Шахтера, так и сборной Украины. Мы еще долго будем о нём слышать. Я считаю его классическим и современным центральным нападающим одновременно. Классический – потому что он первый нападающий, который хорош в завершении. Но в то же время он современен в том, как он двигается и вписывается в игровой рисунок вместе со своими партнёрами. Он центральный нападающий, который знает, как играть на команду. Он часто возвращается в полузащиту, чтобы помочь своим товарищам по команде в оборонительной фазе. Не гнушается черновой работы и полезен своим полузащитникам при атаке соперников.

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Идеальная схема для Сикана – 4-3-3. Вместе с Судаковым он играл в УПЛ за Мариуполь. Фарм-клубы очень важны в современном футболе, Ювентус и сам много об этом знает. Сильнейшей стороной Сикана является игра на втором этаже. Он очень умён в тактическом понимании игры. Несмотря на свой высокий рост, он хорошо играет обеими ногами.

Я сравнил бы Сикана с Джеко. Но для того, чтобы достичь уровня Эдина, ему придётся тяжело работать и набираться опыта. Однако характеристики те же. Босниец не был топ-игроком в 22-летнем возрасте – форварды взрослеют медленно. Сикану нужно иметь постоянную игровую практику, чтобы быть готовым к переходу в такой топ-клуб, как Ювентус. В Италии нападающим приходится тяжело, ведь защита играет очень организованно. Но Сикан может стать форвардом высокого уровня. Сейчас он находится в промежуточном этапе своего становления, ему нужно завершить процесс взросления. Чемпионат Европы может ему в этом помочь. Сейчас он на правильном пути", – цитирует Луческу TuttoSport.

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