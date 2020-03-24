Суд обязал Приватбанк выплатить семье Суркисов более 200 млн

Братья Суркисы должны получить от Приватбанка более 200 млн гривен по решению Печерского районного суда.

Братья Суркисы отсудили у Приватбанка более 200 млн гривен, информирует НВ Бизнес со ссылкой на постановление суда.

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Судья Пидпалый 25 февраля 2020 года фактически принял решение, которым обязал Приватбанк выплачивать оффшорным компаниям Суркисов деньги. Речь идет о средствах, которые Суркисы разместили на счетах Кипрских филий Приватбанка еще в 2012-2014 годах.

Сейчас Окружным судом Никосии (Кипр) рассматривается дело № 2510/2017 по иску шести оффшоров к Приватбанку о выплате в их пользу денег на основании депозитных договоров. Отметим, что в Приватбанке пообещали подать апелляцию на решение суда.

Напомним, в мае 2017 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с ПриватБанком лицами семью Суркисов. Суд также отменил приказы временного администратора Приватбанка, касающиеся счетов физических лиц. Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

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