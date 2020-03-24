toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Суд обязал Приватбанк выплатить семье Суркисов более 200 млн

16:17 197 Читати українською
Суд обязал Приватбанк выплатить семье Суркисов более 200 млн
Семья Суркисов / фото из открытых источников

Братья Суркисы должны получить от Приватбанка более 200 млн гривен по решению Печерского районного суда.

Братья Суркисы отсудили у Приватбанка более 200 млн гривен, информирует НВ Бизнес со ссылкой на постановление суда.

Суркис раскритиковал несвоевременное решение об остановке УПЛ, которое может дорого обойтись Динамо

Судья Пидпалый 25 февраля 2020 года фактически принял решение, которым обязал Приватбанк выплачивать оффшорным компаниям Суркисов деньги. Речь идет о средствах, которые Суркисы разместили на счетах Кипрских филий Приватбанка еще в 2012-2014 годах.

Сейчас Окружным судом Никосии (Кипр) рассматривается дело № 2510/2017 по иску шести оффшоров к Приватбанку о выплате в их пользу денег на основании депозитных договоров. Отметим, что в Приватбанке пообещали подать апелляцию на решение суда.

Напомним, в мае 2017 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с ПриватБанком лицами семью Суркисов. Суд также отменил приказы временного администратора Приватбанка, касающиеся счетов физических лиц. Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

Золоті "нульові": Шева на піку, коаліція проти Динамо, найбрудніший форвард Шахтаря і ще 27 фото "старої школи"

blog_ava
Главные новости футбола 23 марта: Зинченко и Малиновский на трансферном распутье, УЕФА перенес финалы еврокубков
07:00
460
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Григорий Суркис Игорь Суркис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Олимпийские игры-2020 официально перенесены
    Світ — 15:3382 Олимпийские игры-2020 официально перенесены
4
дн
:
1
час
:
14
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук