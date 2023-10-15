"Не стоит разделять историю с борьбой за кресло руководителя судейского корпуса вообще с тем, что происходит в УАФ, и с тем, что процесс, который можно коротко назвать "Павелко – OUT", уже запущен. Он не просто запущен, а развивается с очень высокой скоростью и силой.

Павелко предлагали сдать должность президента УАФ и выйти на свободу на следующий же день, – источник

Похоже, что эра Андрея Павелко как президента УАФ завершается. Пока он сам находится в местах, где мы не можем его достать, заочно происходит попытка легитимного отстранения Павелко от власти. То есть должен состояться конгресс, чтобы избрать нового президента УАФ. Там должны быть кандидаты. Надо этот конгресс запустить легитимно. Потому что иначе президента не сменить. Вот и началось это юридическое буквоедство с целью обыграть друг друга в кабинетах.

Запорожская, Кировоградская, Закарпатская, Луганская, Днепропетровская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черкасская, Донецкая и Киевская областные ассоциации футбола подозревают, что 20 миллионов гривен были незаконно растрачены УАФ. Мол, они платились адвокатам, которые отмазывают Павелко в судах. То есть областные ассоциации "раздуплились", что что-то не так. Батю снимают.

Чтобы созвать конгресс законно, надо 4-5 месяцев. Это как-то так совпало с тем, что у Андрея Шевченко в прошлом месяце был визит в Украину и он стал советником президента Украины. Как-то так совпало, что через некоторое время после того, как Шевченко приезжал в Украину, областные ассоциации начали запускать этот антиуафовский механизм.

Все идет к тому, что будет конгресс, на котором назначат нового президента УАФ. Все эти областные ассоциации (и те, которые уже написали письма, и все остальные) проголосуют, все поднимут руку и скажут, что придет новый президент (кто бы им ни был) и будет развивать украинский футбол, что все будет классно", – сказал Зверов в авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Павелко проходит фигурантом по делу о хищении средств, которые УЕФА выделил на завод по изготовлению искусственных полей в Украине. Сейчас он находится в СИЗО.

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