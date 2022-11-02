Сьогодні, 2 листопада, Голосіївський суд м. Києва виніс ухвалу генеральному секретарю УАФ у справі про незаконну розтрату майже 4 млн євро, отриманих свого часу ФФУ від УЄФА, інформує Football Hub.

Слідство вважає Запісоцького причетним до злочинної схеми закупок елітних продуктів харчування за кошти, які були призначені для розвитку дитячого футболу. Через агентську компанію "Newport Management Limited" було придбано 30 тонн чаю, 10 тонн кави та понад 2 тонн елітних морепродуктів і електрообладнання нібито для потреб тоді ще Федерації футболу України. Слідство встановило, що гроші були перераховані на компанії з ознаками фіктивності, а товари на 3,2 мільйони євро так і не доїхали до України.

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Голосіївський суд розглядав справу протягом 2 днів і зрештою виніс ухвалу про особисте зобовʼязання Юрія Запісоцького, підтвердивши тим самим законність та обґрунтованість підозри. Генсеку УАФ постановили: 1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурору або суду; 2) повідомляти про зміну свого місця проживання або роботи; 3) здати на зберігання органам влади закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України. Джерело надає зразки документів.

Ймовірно, прокуратура не задоволена результатами сьогоднішнього засідання, оскільки подає апеляцію і буде домагатися арешту Запісоцького на час судового процесу. Рішення ухвалювала суддя Катерина Плахотнюк.

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