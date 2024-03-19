В суде Барселоны прошли слушание по вопросу о временном освобождении Дани Алвеса, который был осуждён за сексуальное насилие.

Во вторник, 19 марта, в провинциальном суде Барселоны состоялось слушание по вопросу о временном освобождении Дани Алвеса. Бразилец был приговорён к 4,5 годам тюремного заключения за сексуальное насилие.

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Адвокаты Алвеса обжаловали приговор, информирует Mundo Deportivo. На слушании Алвес посредством видеоконференции из тюрьмы Браянс 2, где он находится с января прошлого года, заявил, что намерен "дойти до конца" в этом деле, поскольку верит в справедливость.

Прокуратура выступила против ходатайства об условно-досрочном освобождении, полагая, что существует риск побега Алвеса. Сам Дани заявил, что не сбежит, поскольку верит в справедливость и хочет обелить своё имя.

Сообщается, что вердикт судьи Алвес узнает завтра, 20 марта.

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