Хозяйственный суд Киева наложил арест на активы собственника банка "Финансы и кредит" в рамках иска о возмещении убытков банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн, сообщает пресс-служба Фонда.

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Суд наложил арест на долю Жеваго в трех компаниях тяжелой промышленности, косвенно принадлежащих бизнесмену через FERREXPO AG – титульного спонсора полтавской Ворсклы.

Напомним, Жеваго подозревают в растрате 113 миллионов долларов средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка. Бизнесмен был задержан во Франции перед Новым годом, но вскоре был выпущен под залог.

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