Господарський суд міста Києва наклав арешт на активи власника банку "Фінанси та кредит" в межах позову про відшкодування збитків банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн, повідомляє прес-служба Фонду.

Жеваго відпустили під заставу в 1 млн євро – почесний президент Ворскли має залишатись у Франції

Суд наклав арешт на частку Жеваго в трьох компаніях важкої промисловості, які опосередковано належать бізнесмену через FERREXPO AG – титульного спонсора полтавської Ворскли.

Нагадаємо, Жеваго підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топменеджерів банку. Бізнесмена затримали у Франції перед Новим роком, але невдовзі випустили під заставу.

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