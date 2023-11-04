Активы Коломойского в 12 компаниях остаются заблокированными с момента его задержания в сентябре, но известно об этом стало только с постановления Киевского апелляционного суда, опубликованной 1 ноября, информирует Зеркало недели.

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Под арест попали:

- 100% акций "Полтаваоблэнерго";

- 50% ООО "Кинотеатр Валентина";

- 33,4% ООО "Альфа-Приват, ЛТД";

- 30% ООО "Пас ЛТД";

- 20% ООО "Коммерческое агентство "Вист ЛДТ2;

- 33,4% ООО "Бета-К, ЛТД";

- 9% ООО "Протон-21";

- 25% ООО "Старлайт";

- 25% ООО "Фарлес";

- 19,6% ООО "Солм ЛТД";

- 9% ООО "Футбольный клуб Днепр";

- 19,6% ООО "Сентоза ЛТД".

Адвокат Коломойского подавал апелляцию на арест активов, указывая, что олигарху принадлежит лишь 36,11% акций "Полтаваоблэнерго", однако Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства.

К слову, ранее Коломойскому объявили три подозрения: первое – относительно мошенничества и отмывания имущества, второе – относительно завладения 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка и третье – относительно легализации средств, часть из которых перечислялась на ООО "ФК Днепр".

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