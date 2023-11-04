Суд заарештував активи Коломойського у 12 компаніях – серед них ФК Дніпро
Українське правосуддя продовжує розслідувати справу бізнесмена та колишнього власника Дніпра Ігоря Коломойського.
Активи Коломойського у 12 компаніях залишаються заблокованими з моменту його затримання у вересні, але відомо про це стало лише з постанови Київського апеляційного суду, опублікованої 1 листопада, інформує Дзеркало тижня.
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Під арешт потрапили:
– 100% акцій Полтаваобленерго;
– 50% ТОВ "Кінотеатр Валентина";
– 33,4% ТОВ "Альфа-Приват, ЛТД";
– 30% ТОВ "Пас ЛТД";
– 20% ТОВ "Комерційне агентство "Віст ЛДТ2;
– 33,4% ТОВ "Бета-К, ЛТД";
– 9% ТОВ "Протон-21";
– 25% ТОВ "Старлайт";
– 25% ТОВ "Фарлес";
– 19,6% ТОВ "Солм ЛТД";
– 9% ТОВ "Футбольний клуб Дніпро";
– 19,6% ТОВ "Сєнтоза ЛТД".
Адвокат Коломойського подавав апеляцію на арешт активів, вказуючи, що олігарху належить лише 36,11% акцій "Полтаваобленерго", однак Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання.
До слова, раніше Коломойському оголосили три підозри: першу – щодо шахрайства та відмивання майна, другу – щодо заволодіння 9,2 мільярда гривень ПриватБанку і третю – щодо легалізації коштів, частина з яких перераховувалася на ТОВ ФК Дніпро.
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