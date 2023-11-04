Активи Коломойського у 12 компаніях залишаються заблокованими з моменту його затримання у вересні, але відомо про це стало лише з постанови Київського апеляційного суду, опублікованої 1 листопада, інформує Дзеркало тижня.

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Під арешт потрапили:

– 100% акцій Полтаваобленерго;

– 50% ТОВ "Кінотеатр Валентина";

– 33,4% ТОВ "Альфа-Приват, ЛТД";

– 30% ТОВ "Пас ЛТД";

– 20% ТОВ "Комерційне агентство "Віст ЛДТ2;

– 33,4% ТОВ "Бета-К, ЛТД";

– 9% ТОВ "Протон-21";

– 25% ТОВ "Старлайт";

– 25% ТОВ "Фарлес";

– 19,6% ТОВ "Солм ЛТД";

– 9% ТОВ "Футбольний клуб Дніпро";

– 19,6% ТОВ "Сєнтоза ЛТД".

Адвокат Коломойського подавав апеляцію на арешт активів, вказуючи, що олігарху належить лише 36,11% акцій "Полтаваобленерго", однак Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання.

До слова, раніше Коломойському оголосили три підозри: першу – щодо шахрайства та відмивання майна, другу – щодо заволодіння 9,2 мільярда гривень ПриватБанку і третю – щодо легалізації коштів, частина з яких перераховувалася на ТОВ ФК Дніпро.

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