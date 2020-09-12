Уругваец не желает идти на уступки Барселоне и хочет получить полную зарплату, которую получил бы за год контракта, сообщает Marca.

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Отметим, что Суарес получает 14 млн в год в составе каталонцев. Форвард близок к переходу в Ювентус, где его зарплата немного уменьшится. Интересно, что новый наставник Барселоны Рональд Куман не дает Луису тренироваться вместе со всей командой, постоянно отделяя его. Уругваец имеет еще год контракта с "блаугранас", который автоматически продлится, если игрок сыграет в 60% матчей сезона.

К слову, в сезоне 2019/20 Луис Суарес провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и оформил 12 ассистов.

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