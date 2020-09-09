Будущее опытного нападающего "блаугранас" остается неопределенным, утверждает Sport.es.

Барселона получит за трансфер Суареса смешную сумму – Ювентус значительно больше заплатит бонусами

Каталонское издание опровергло информацию итальянских коллег о близком переезде Суареса в Пьемонт. Уругваец до сих пор в раздумьях относительно полученного от "Старой синьоры" предложения. Ветеран сомневается в целесообразности перехода в Юве, поскольку трансфер в этом году – последняя крупная сделка в карьере Суареса.

Боязнь сделать неправильный выбор может заставить 33-летнего нападающего остаться в Испании. Это увеличивает шансы мадридского Атлетико. В подписании форварда Барсы лично заинтересован наставник "матрасников" Диего Симеоне. Правда, столичный гранд еще не выходил на каталонцев с предложением. Предварительно агентам уругвайца надо договориться о разрыве контракта с Барселоной.

К слову, в сезоне 2019/20 Луис Суарес провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и оформил 12 ассистов.

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