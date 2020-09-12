Суарес висунув Барселоні вимоги щодо трансферу в інший клуб
Форвард Барселони Луїс Суарес не бажає покидати клуб без отримання солідної компенсації.
Уругваєць не бажає йти на поступки Барселоні та хоче отримати повну зарплату, яку отримав би за рік контракту, повідомляє Marca.
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Зазначимо, що Суарес отримує 14 млн на рік у складі каталонців. Форвард близький до переходу в Ювентус, де його зарплатня трохи зменшиться. Цікаво, що новий наставник Барселони Рональд Куман не дає Луїсу тренуватись разом з усією командою, постійно відмежовуючи його.
До слова, в сезоні 2019/20 Луїс Суарес провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 21 м'яч і оформив 12 асистів.
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