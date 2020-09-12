Уругваєць не бажає йти на поступки Барселоні та хоче отримати повну зарплату, яку отримав би за рік контракту, повідомляє Marca.

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Зазначимо, що Суарес отримує 14 млн на рік у складі каталонців. Форвард близький до переходу в Ювентус, де його зарплатня трохи зменшиться. Цікаво, що новий наставник Барселони Рональд Куман не дає Луїсу тренуватись разом з усією командою, постійно відмежовуючи його.

До слова, в сезоні 2019/20 Луїс Суарес провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 21 м'яч і оформив 12 асистів.

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