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Суарес: Это нормально, что Барселона ищет нового форварда, ведь мне уже 31 год

09:49 38 Читати українською
Суарес: Это нормально, что Барселона ищет нового форварда, ведь мне уже 31 год
Луис Суарес / Reuters

Нападающий Барселоны Луис Суарес не видит ничего удивительного в том, что ему могут искать замену.

"Считаю нормальным то, что клуб может искать мне замену. Барселоне нужен еще один нападающий, ведь мне уже 31 год."Блаугранас" должны думать о будущем.

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После матча за Суперкубок мне говорили, что я толстый и потерял игровую форму. Но я начал тренироваться во вторник, а уже в субботу играл против Реала. Конечно, игрок будет медленный после месячного отпуска. Сейчас я постепенно набираю необходимые кондиции", – цитирует Суарсеса Mundo Deportivo.

Отметим, что Суарес сделал хет-трик в матче против Реала и значительно ускорил уход с тренерской скамьи "сливочных" Лопетеги. За 5 сезонов в Каталонии Луис 118 раз забивал в "сине-гранатовой" футболке.

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Луис Суарес Луис Суарес Барселона Барселона Испания
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