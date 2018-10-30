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Как Суарес хет-триком уничтожил Реал в Эль Класико, став лучшим игроком 10-го тура Ла Лиги

18:57 56 Читати українською
Как Суарес хет-триком уничтожил Реал в Эль Класико, став лучшим игроком 10-го тура Ла Лиги
Луис Суарес / фото: ФК Барселона

Нападающий каталонской Барселоны Луис Суарес стал лучшим игроком 10-го тура чемпионата Испании. Смотрите видео действий уругвайца в матче с Реалом.

Суарес стал ключевым игроком Эль Класико, которое состоялось в воскресенье, 28 октября. Форвард Барселоны забил три гола в ворота Реала.

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На счету уругвайца уже 9 мячей в матчах с мадридцами. За 5 сезонов в Каталонии Луис 118 раз забивал в "сине-гранатовой" футболке.

Испания10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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Луис Суарес Луис Суарес Барселона Барселона Испания Видеоновости Барселона - Реал Мадрид
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