Как Суарес хет-триком уничтожил Реал в Эль Класико, став лучшим игроком 10-го тура Ла Лиги

Нападающий каталонской Барселоны Луис Суарес стал лучшим игроком 10-го тура чемпионата Испании. Смотрите видео действий уругвайца в матче с Реалом.

Суарес стал ключевым игроком Эль Класико, которое состоялось в воскресенье, 28 октября. Форвард Барселоны забил три гола в ворота Реала.

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На счету уругвайца уже 9 мячей в матчах с мадридцами. За 5 сезонов в Каталонии Луис 118 раз забивал в "сине-гранатовой" футболке.