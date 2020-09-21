Суарес согласился на снижение зарплаты ради перехода в Атлетико
Форвард Барселоны Луис Суарес близок к переезду в Мадрид.
Луис Суарес согласовал личный контракт с Атлетико, сообщает Marca.
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Стороны подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 2 года. По договоренности 33-летний уругваец будет получать в лагере "матрасников" около 9 млн евро в год. Стоит отметить, что в Барсе Луис получал 14 млн.
Действующий контракт Суареса с каталонцами рассчитан еще на сезон, но клуб готов досрочно предоставить нападающему статус свободного агента. В прошлом сезоне Ла Лиги игрок провел 28 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 8-ю ассистами.
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