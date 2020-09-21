Луис Суарес согласовал личный контракт с Атлетико, сообщает Marca.

Суарес разорвал контракт с Барселоной и договорился с Атлетико, – RAC1

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 2 года. По договоренности 33-летний уругваец будет получать в лагере "матрасников" около 9 млн евро в год. Стоит отметить, что в Барсе Луис получал 14 млн.

Действующий контракт Суареса с каталонцами рассчитан еще на сезон, но клуб готов досрочно предоставить нападающему статус свободного агента. В прошлом сезоне Ла Лиги игрок провел 28 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 8-ю ассистами.

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