Суарес погодився на зниження зарплати задля переходу в Атлетіко
Форвард Барселони Луїс Суарес близький до переїзду в Мадрид.
Луїс Суарес узгодив особистий контракт з Атлетіко, повідомляє Marca.
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Сторони підписали угоду про співпрацю терміном на 2 роки. За домовленістю 33-річний уругваєць отримуватиме в таборі "матрацників" близько 9 млн євро на рік. Варто відзначити, що у Барсі Луїс отримував 14 млн.
Чинний контракт Суареса з каталонцями розрахований ще на сезон, але клуб готовий достроково надати нападнику статус вільного агента. У минулому сезоні Ла Ліги гравець провів 28 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 8-ма асистами.
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