Новый главный тренер каталонцев Рональд Куман не рассчитывает на уругвайца. В то же время Атлетико серьезно настроен подписать Суареса, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, Луис не хочет покидать Испанию, поэтому переезд в Мадрид станет для него приоритетным. К тому же "матрасники" предлагают контракт на два сезона, что тоже нравится форварду, который хочет подойти к ЧМ-2022 в статусе игрока команды, которая играет в Лиге чемпионов.

Отмечается, что для окончательного завершения сделки не хватает двух шагов. Во-первых, Луис должен разорвать контракт с Барсой. Суарес не хочет уходить бесплатно и требует компенсацию за год контракта (около 15 млн евро). Во-вторых, Атлетико должен освободить место для форварда. С последним не должно возникнуть проблем, ведь Диего Коста настроен уйти из клуба, а на Альваро Морату претендует Ювентус.

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