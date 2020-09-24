Страница форварда Луиса Суареса в испанской Барселоне окончательно перевернута. Уругваец официально попрощался с "блаугранас" после трансфера в мадридский Атлетико.

Ветеран не сдерживал эмоций во время церемонии прощания. Щемящее видео появилось в официальном твиттере клуба.

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"Для меня это очень трудно. Прежде всего благодарен клубу за то, что доверился мне, несмотря на ошибку, которую допустил перед подписанием контракта (скандальный эпизод с Кьеллини – Футбол 24). Всегда буду обязан за предоставленную возможность. Все знают, какие усилия я прилагал здесь", – заявил Суарес в прощальной речи, в конце которой разрыдался.

К слову, прощальное "выступление" уругвайского форварда на Камп Ноу посетили лишь пятеро исполнителей Барсы – Жерар Пике, Жорди Альба, Лионель Месси, Серхи Роберто и Серхио Бускетс.

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