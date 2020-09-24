Сторінка форварда Луїса Суареса в іспанській Барселоні остаточно перегорнута. Уругваєць офіційно попрощався з "блаугранас" після трансферу в мадридський Атлетіко.

Ветеран не стримував емоцій під час церемонії прощання. Щемливе відео з'явилося в офіційному твіттері клубу.

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"Для мене це дуже важко. Передусім вдячний клубу за те, що довірився мені, попри помилку, якої припустився перед підписанням контракту (скандальний епізод з К'єлліні – Футбол 24). Завжди дякуватиму за надану можливість. Усі знають, яких зусиль я докладав тут", – заявив Суарес у прощальній промові, в кінці якої розридався.

До слова, прощальний "виступ" уругвайського форварда на Камп Ноу відвідали лише п'ятеро виконавців Барси – Жерар Піке, Жорді Альба, Ліонель Мессі, Серхі Роберто та Серхіо Бускетс.

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