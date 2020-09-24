Барселона достигла соглашения с мадридским Атлетико о продаже своего форварда Луиса Суареса, сообщает официальный сайт каталонцев.

Суарес все же переходит в Атлетико – мадридцы заплатят небольшую сумму

33-летнему уругвайцу осталось пройти медосмотр и поставить подпись под контрактом, срок которого не называется. В соглашении о переходе уругвайца нет фиксированной суммы, но в виде бонусов прописаны шесть миллионов евро.

Напомним, Суарес присоединился к Барселоне в 2014 году, перейдя из Ливерпуля за 82 млн евро. Всего Луис провел за "сине-гранатовых" 283 матча во всех турнирах, где забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. С каталонцами он выиграл 13 титулов.

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