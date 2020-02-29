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Суарес рассказал о своем преемнике в Барселоне

09:24 108 Читати українською
Суарес рассказал о своем преемнике в Барселоне
Луис Суарес / Getty Images

Уругвайский форвард Барселоны Луис Суарес прокомментировал возможный трансфер аргентинского нападающего миланского Интера Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб.

"Лаутаро действительно талантлив. Играет на очень высоком уровне. Но решение принимают не футболисты. Я уже два года говорю, что было бы хорошо пригласить в Барселону молодого нападающего, чтобы он мог приступить к адаптации и обучению до того, как я уйду из клуба.

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Когда играешь, иногда слышишь, что тебе уже давно пора на отдых. Таков футбол. Полезно привлекать новых игроков в команду, потому что это создает конкурентоспособную среду и пробуждает новый интерес к возможности играть в футбол. Знаю, сколько мне лет, и понимаю, что карьера близится к завершению. А конкуренция полезна для здоровья и для команды", – цитирует Суареса издание RAC1.

Напомним, Суарес перешел в Барселону в июле 2014 года из Ливерпуля за 81,72 млн евро. В текущем сезоне форвард провел за "блаугранас" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 11 голевых передач. Сейчас уругваец находится на больничной койке и восстанавливается после травмы. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

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Испания Барселона Барселона Интер Интер Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес Луис Суарес Луис Суарес
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