Суарес рассказал о своем преемнике в Барселоне

Уругвайский форвард Барселоны Луис Суарес прокомментировал возможный трансфер аргентинского нападающего миланского Интера Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб.

"Лаутаро действительно талантлив. Играет на очень высоком уровне. Но решение принимают не футболисты. Я уже два года говорю, что было бы хорошо пригласить в Барселону молодого нападающего, чтобы он мог приступить к адаптации и обучению до того, как я уйду из клуба.

Барселона продлит контракт с Суаресом при интересном условии

Когда играешь, иногда слышишь, что тебе уже давно пора на отдых. Таков футбол. Полезно привлекать новых игроков в команду, потому что это создает конкурентоспособную среду и пробуждает новый интерес к возможности играть в футбол. Знаю, сколько мне лет, и понимаю, что карьера близится к завершению. А конкуренция полезна для здоровья и для команды", – цитирует Суареса издание RAC1.

Напомним, Суарес перешел в Барселону в июле 2014 года из Ливерпуля за 81,72 млн евро. В текущем сезоне форвард провел за "блаугранас" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 11 голевых передач. Сейчас уругваец находится на больничной койке и восстанавливается после травмы. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

Наполи – Барселона: несправедливый результат, тактическая победа Гаттузо и провал Месси на территории Марадоны