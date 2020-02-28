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Барселона продлит контракт с Суаресом при интересном условии

22:14 167 Читати українською
Барселона продлит контракт с Суаресом при интересном условии
Луис Суарес / Marca

Форвард Барселоны Луис Суарес рассказал об оригинальном пункте в своем контракте с каталонцами.

"Я счастлив в Барселоне, моя семья тоже рада. Я там, где всегда хотел быть. Чувствую себя полезным в этой команде.

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Решение о продлении контракта зависит от клуба. Они знают, что я хочу остаться, но не все решаю я. Однако есть пункт, если в следующем сезоне я проведу хотя бы 60% матчей, то контракт продлевается автоматически", – цитирует Суареса RAC1.

К слову, в текущем сезоне Суарес забил 14 голов и сделал 10 результативных передач в 23 матчах за Барселону.

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