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Суарес розповів про свого наступника у Барселоні

09:24 174 Читать на русском
Суарес розповів про свого наступника у Барселоні
Луїс Суарес / Getty Images

Уругвайський форвард Барселони Луїс Суарес прокоментував можливий трансфер аргентинського нападника міланського Інтера Лаутаро Мартінеса у каталонський клуб.

"Лаутаро дійсно талановитий. Грає на дуже високому рівні. Але рішення приймають не футболісти. Я вже два роки говорю, що було б добре запросити в Барселону молодого нападника, щоб він міг приступити до адаптації і навчання до того, як я піду з клубу.

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Коли граєш, іноді чуєш, що тобі вже давно пора на відпочинок. Такий футбол. Корисно залучати нових гравців в команду, тому що це створює конкурентоспроможне середовище і пробуджує новий інтерес до можливості грати у футбол. Знаю, скільки мені років, і розумію, що кар'єра наближається до завершення. А конкуренція корисна для здоров'я і для команди", – цитує Суареса видання RAC1.

Нагадаємо, Суарес перейшов у Барселону в липні 2014 року з Ліверпуля за 81,72 млн євро. У поточному сезоні форвард провів за "блаугранас" 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 14 голів та віддав 11 гольових передач. Нині уругваєць перебуває на лікарняному ліжку і відновлюється після травми. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро.

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