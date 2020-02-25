Барселона вырвала ничью у Наполи, потеряв двух основных игроков на ответный матч

Наполи и Барселона расписали результативную ничью (1: 1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Наполи – Барселона, стартовал в 22:00 по киевскому времени. Игру транслировал телеканал "Футбол 2". Это была первая официальная встреча итальянского и испанского клубов. Хозяева Сан-Паоло вышли на поле с целью прервать собственное проклятие 1/8 финала, ведь они дважды безуспешно пытались преодолеть самую раннюю стадию плей-офф. А "блаугранас" с дебютантом Лиги чемпионов Кике Сетьеном надеялись переписать черную страницу в еврокубковой истории каталонского гранда, который провалил два последних розыгрыши с кошмарами в Риме и Ливерпуле.

Наполи – Барселона – видео голов

Хозяева прогнозируемо отдали каталонцам инициативу, выжидая возможности для быстрой контратаки. Барса также не спешила на первых минутах – немало передач, преимущественно в центре поля, но мало обострений. На 8-й минуте затяжная перепасовка команды Сетьена завершилась неточным выстрелом Месси с линии штрафной. Наполи почти сразу ответил опасным моментом от Мертенса. Вингер Наполи легко избавился от опеки Пике и пробил прямо в руки тер Штегену метров с 15-ти.

Наполи – Барселона: составы и онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов

После стартовой перестрелки "блаугранас" позволили неаполитанцам взять сферу под свой контроль, за что едва не были наказаны экс-форвардом Реала Хосе Кальехоном. Он ворвался в штрафную гостей с правого фланга, но откровенно поспешил с передачей – рикошет и мяч спокойно забирает тер Штеген. Почему испанец пробил с хорошей позиции, остается загадкой. Проходит половина первого тайма, а Месси и Ко никак не могут проснуться. Контроль ради контроля и лишь видимость высокого прессинга.

Бускетс занервничал на 25-й, грубо врезав по ногам Инсинье. Фол, который заслуживал минимум на желтую, остался без должной реакции Брыха. Немец ограничился устным предупреждением. Месси прорывается самостоятельно, стягивает на себя двух, а затем неточно играет на Гризманна. Классный выпад каталонцев завершился ничем. А вот подопечные Гаттузо похожую атаку разыграли блестяще. Фирпо проиграл борьбу Зелински, тот покатил на линию штрафной, а Мартинес классно исполнил в дальнюю девятку без шансов для тер Штегена. Феноменальный гол бельгийского волшебника, который летом станет свободным агентом. Наполи повел на 30-й минуте. К слову, один из лидеров партенопейцев праздновал в стиле Дарио Бенедетто, который забивал Риверу в финале Копа Либертадорес-2018. Выглядело на фирменное издевательство, но не рано ли...?

Mertens hizo un Benedetto.

Para mí que se lo dan vuelta... pic.twitter.com/GIRhNc4Jiq — d1.3go (@DiegoBauret) February 25, 2020

Барса после пропущенного мяча продолжала издеваться над собственным фанами "топовым" контролем, без агрессии, еститично – ужасно. Месси был вынужден действовать из глубины, Гризманн традиционно выполнял роль защитника, Видаль не понимал, что делать на фланге. А тем временем старый знакомый каталонцев Костас Манолас потерял супершанс, пробив рядом с ближней стойкой. Итог первых 45-ти минут – тактически грамотный Наполи и и беспомощна версия Барселоны для большинства выездных поединков.

Бускетс начал второй тайм с предупреждения, грубо сыграв против Мертенса. Каталонцы теряют ключевого футболиста в центре поля на ответный матч. Однако, бельгиец не сумел продолжить встречу – это уже маленькая победа "пятерки" гостей. Вместо автора гола на поле появился польский форвард Арек Милик. Сетьен соответствует своей заменой – Артур вместо незаметного Ракитича. Бускетс реабилитовуеться на 57-й, отдав роскошный пас на Семеду. Испанский чемпион мира разрезал оборону хозяев, португалец в одно касание покатил на Гризманна, а тот неотразимо влупил в левый от Оспини угол.

Наполи не собирался складывать оружие. Более того, через несколько минут тер Штеген дважды спасал гостей после ударов Инсинье и Кальехона. Последний вышел на свидание с немцем, который отразил сферу ногой. "Голубые" душили своего именитого соперника высоким прессингом, в Умитити задрожали ноги, и только Месси обострял у ворот Оспини. Именно феноменальный дриблинг аргентинца вызвал хаос в обороне хозяев, когда колумбийский кипер отчаянно нырнул в ноги Лео.

Конец поединка запомнился удалением Артуро Видаля (89 мин). Чилиец сначала жестко сбил Мариу Руи, а потом еще и повелся на провокацию со стороны португальца, ударив его головой. Две желтые за минуту... и до свидания матч 18 марта. Барса выстояла в меньшинстве, завоевав комфортную ничью на Сан-Паоло, но потеряла двух важных исполнителей.