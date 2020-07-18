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Суарес рассказал, как Барселона будет выходить из кризиса

18 июля 10:31 - Читати українською
Суарес рассказал, как Барселона будет выходить из кризиса
Луис Суареc / Фото ФК Барселона

Форвард Барселоны Луис Суарес призвал своих партнеров не опускать руки несмотря на фиаско в Ла Лиге.

"Сейчас мы переживаем трудные моменты, как это уже бывало и раньше. Пришло время осознать, что если мы не достигаем желаемого, лучше быть самокритичным, чтобы быть сильнее в будущем.

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Теперь нужно провести последний матч в Ла Лиге ради престижа этой футболки, которая заслуживает большого уважения. После этого отдохнем и подготовимся к Лиге чемпионов. Мы будем бороться вместе до конца и подарим радость нашим болельщикам, которые так этого заслуживают! Вперед, Барса! " – написал Суарес в Instagram.

Напомним, Реал досрочно сумел завоевать золотые медали чемпионата Испании, обогнав Барселону на финише турнира.

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Теги
Испания Барселона Барселона Луис Луис Суарес
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