Суарес рассказал, как Барселона будет выходить из кризиса

Форвард Барселоны Луис Суарес призвал своих партнеров не опускать руки несмотря на фиаско в Ла Лиге.

"Сейчас мы переживаем трудные моменты, как это уже бывало и раньше. Пришло время осознать, что если мы не достигаем желаемого, лучше быть самокритичным, чтобы быть сильнее в будущем.

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Теперь нужно провести последний матч в Ла Лиге ради престижа этой футболки, которая заслуживает большого уважения. После этого отдохнем и подготовимся к Лиге чемпионов. Мы будем бороться вместе до конца и подарим радость нашим болельщикам, которые так этого заслуживают! Вперед, Барса! " – написал Суарес в Instagram.

Напомним, Реал досрочно сумел завоевать золотые медали чемпионата Испании, обогнав Барселону на финише турнира.

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