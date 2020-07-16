Суарес оценил возможный уход Месси из Барселоны

Форвард Барселоны Луис Суарес готов поддержать любое решение своего товарища.

"Я не вижу, чтобы Месси играл за любую другую команду. Лео примет решение, основываясь на том, что лучше для него и его семьи.

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Будучи его другом, я всегда рекомендовал бы ему играть там, где он чувствует себя комфортно и счастливо. Я думаю, что его семья действительно счастлива в Барселоне, и если он счастлив в Барселоне, то должен продолжить выступать за "сине-гранатовых".

Если ему нужны будут изменения, он будет знать, что ему нужно для собственного комфорта", – цитирует Суареса Daily Mail.

Ранее в СМИ распространялась информация, что Месси не спешит подписывать новый контракт с Барсой из-за конфликта с руководством клуба.

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