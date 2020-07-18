Суарес розповів, як Барселона виходитиме з кризи

Форвард Барселони Луїс Суарес закликав своїх партнерів не опускати руки попри фіаско у Ла Лізі.

"Зараз ми переживаємо важкі моменти, як це вже бувало і раніше. Прийшов час усвідомити, що коли ми не досягаємо бажаного, краще бути самокритичними, щоб бути сильнішими в майбутньому.

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Тепер потрібно провести останній матч в Ла Лізі заради престижу цієї футболки, яка заслуговує на велику повагу. Після цього відпочинемо і підготуємося до Ліги чемпіонів. Ми будемо боротися разом до кінця і подаруємо радість нашим уболівальникам, які так цього заслуговують! Вперед, Барса!" – написав Суарес в Instagram.

Нагадаємо, Реал достроково зумів завоювати золоті медалі чемпіонату Іспанії, обігнавши Барселону на фініші турніру.

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