Копа Судамерикана, 1/4 финала, ответный матч

Атлетико Гояниенсе – Насьональ Монтевидео – 3:0 (первый матч 1:0)

Голы: Луис Фернанду, 5, 53, Баральяс, 45+1

Удаление: Луис Фернанду, 90+1 (АГ)

Уругвайцам нужно было спасаться после минимального поражения в родных стенах. Суарес остался на скамейке запасных и смотрел, как его команда пропускает уже на 5-й минуте встречи. Перед свистком на перерыв Баральяс удвоил преимущество Атлетико Гояниенсе.

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Суарес бросили в бой, но это не принесло желаемого эффекта. Более того, Луис Фернанду дублем довел дело до разгрома гостей. Насьональ ответил лишь хилым ударом Луисито в руки вратарю.

3:0 – Атлетико Гояниенсе вышел в полуфинал, а Насьональ может сосредоточиться на внутренних соревнованиях. Интересно, что бразильцы идут в зоне вылета домашней Серии А, однако в Копа Судамерикана выступают гораздо ярче.

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