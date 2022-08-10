Насьйональ з Луїсом Суаресом у складі припинив боротьбу на міжнародній арені.

Копа Судамерікана, 1/4 фіналу, матч-відповідь

Атлетіко Гояніенсе – Насьйональ Монтевідео – 3:0 (перший матч 1:0)

Голи: Луїс Фернанду, 5, 53, Баральяс, 45+1

Вилучення: Луїс Фернанду, 90+1 (АГ)

Уругвайцям потрібно було рятуватися після мінімальної поразки в рідних стінах. Суарес залишився на лаві запасних і дивився, як його команда пропускає вже на 5-й хвилині зустрічі. Перед свистком на перерву Баральяс подвоїв перевагу Атлетіко Гояніенсе.

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Суареса кинули в бій, але це не принесло бажаного ефекту. Більше того, Луїс Фернанду дублем довів справу до розгрому гостей. Насьйональ відповів лише кволим ударом Луїсіто в руки воротарю.

3:0 – Атлетіко Гояніенсе вийшов у півфінал, а Насьйональ може зосередитися на внутрішніх змаганнях. Цікаво, що бразильці йдуть у зоні вильоту домашньої Серії А, проте в Копа Судамерікана виступають значно яскравіше.

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