Именитый форвард забил в своем втором матче по возвращении в родной клуб.

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Насьональ в рамках чемпионата Уругвая разгромил Рентистас со счетом 3:0. Суарес вышел на второй тайм и добил соперника, головой замкнув подачу с углового. 35-летний ветеран мог оформить дубль, но не реализовал пенальти за игру рукой – кипер вытащил мяч в нижнем углу.

Penal fallado de suarez con nacional pic.twitter.com/WOsA4ij9zl — #ArnoldBarcelona (@FrenkieQuedate) August 6, 2022

Напомним, этим летом Суарес стал свободным агентом и вернулся на родину. Именно из Насьоналя нападающий перебрался в Гронинген в 2006 году. Далее в карьере Эль Пистолеро были Аякс, Ливерпуль, Барселона и Атлетико.

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