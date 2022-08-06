Суарес забил во втором матче за новый-старый клуб, но потом не реализовал пенальти – видео действий ветерана
Луис Суарес решил как можно скорее порадовать фанатов Насьоналя.
Именитый форвард забил в своем втором матче по возвращении в родной клуб.
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Насьональ в рамках чемпионата Уругвая разгромил Рентистас со счетом 3:0. Суарес вышел на второй тайм и добил соперника, головой замкнув подачу с углового. 35-летний ветеран мог оформить дубль, но не реализовал пенальти за игру рукой – кипер вытащил мяч в нижнем углу.
Напомним, этим летом Суарес стал свободным агентом и вернулся на родину. Именно из Насьоналя нападающий перебрался в Гронинген в 2006 году. Далее в карьере Эль Пистолеро были Аякс, Ливерпуль, Барселона и Атлетико.
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