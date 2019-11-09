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Суарес попал в заявку Барселону на матч против Сельты – форвард должен был пропустить игру из-за повреждения

07:30 25 Читати українською
Суарес попал в заявку Барселону на матч против Сельты – форвард должен был пропустить игру из-за повреждения
Луис Суарес / Marca

Форвард Барселоны Луис Суарес опередил ожидаемые сроки восстановления и сможет сыграть в матче против Сельты.

 

Форвард Барселоны Луис Суарес принял участие в сегодняшней тренировке "блаугранас", информирует официальный твиттер каталонцев.

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Кроме того, уругваец попал в заявку Барселону на матч против Сельты, хотя по прогнозам врачей должен был пропустить минимум две недели.

Напомним, Суарес получил травму в матче 12-го тура Ла Лиги против Леванте и пропустил игру Лиги чемпионов против Славии.

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Барселона - Сельта Луис Суарес Луис Суарес Барселона Барселона Испания
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