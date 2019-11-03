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Суарес получил травму в матче с Леванте – известен срок восстановления

00:47 27 Читати українською
Суарес получил травму в матче с Леванте – известен срок восстановления
Луис Суарес / соцсети

Форвард Барселоны Луис Суарес пропустит ближайшие матчи "блаугранас" из-за повреждения, полученного в игре 12-го тура Ла Лиги против Леванте (1:3).

60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя
 
Лионель Месси 38’
38’ Лионель Месси
60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя

Суарес был заменен уже на 40-й минуте в матче против Леванте из-за повреждения икроножной мышцы, информирует Marca.

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Как отмечает AS, уругваец пропустит не менее двух недель и не сыграет в матче Лиги чемпионов против Славии и в поединке чемпионата с Сельтой.

Добавим, что Барселона неожиданно уступила Леванте (1:3), однако осталась на первом месте с 22 пунктами.

К слову, Суарес провел 11 матчей в составе Барселоны в текущем сезоне, отметившись 8 голами и 1 ассистом.

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Испания Леванте - Барселона Луис Суарес Луис Суарес Барселона Барселона
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