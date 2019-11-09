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Суарес потрапив до заявки Барселони на матч проти Сельти – форвард мав пропустити гру через пошкодження

07:30 164 Читать на русском
Суарес потрапив до заявки Барселони на матч проти Сельти – форвард мав пропустити гру через пошкодження
Луїс Суарес / Marca

Форвард Барселони Луїс Суарес випередив очікувані терміни відновлення та зможе зіграти в матчі проти Сельти.

 

Форвард Барселони Луїс Суарес взяв участь у сьогоднішньому тренуванні "блаугранас", інформує офіційний твіттер каталонців.

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Окрім того, уругваєць потрапив до заявки Барселони на матч проти Сельти, хоча за прогнозами лікарів мав пропустити щонайменше два тижні.

Нагадаємо, Суарес травмувався у матчі 12-го туру Ла Ліги проти Леванте та пропустив гру Ліги чемпіонів проти Славії.

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Теги
Барселона - Сельта Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона Іспанія
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