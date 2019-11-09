Суарес потрапив до заявки Барселони на матч проти Сельти – форвард мав пропустити гру через пошкодження

Німеччина — 00:16 675
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Венгер підтвердив, що веде переговори з Баварією
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"Яремчук скинув плащ-невидимку", а "Пластун – справжня скеля". Бельгія вихваляє українців за побиття ВольфсбургаЛіга Європи — 8 лист 5126
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Сербія оголосила заявку на матчі відбору до Євро-2020 проти України та Люксембургу – є гучна несподіванкаЄвро-2020 — 8 лист 8928
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Шевченко довикликав Бєсєдіна на найближчі матчі збірної УкраїниЗбірна України — 8 лист 5033
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