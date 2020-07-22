"Суарес никого не уважал на тренировках": Джеррард вспомнил дерзость уругвайца в Ливерпуле

"Многие нападающие, которых мы подписывали, уважали таких, как Джейми Каррагер и других лидеров. Но он никого не уважал на тренировках, в хорошем смысле слова.

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Суарес боролся с такими, цеплял, толкался локтями, и я подумал – это не совсем то, что вы обычно видите на тренировках. Все играют с уважением, но Луис обводил кого угодно, для него не существовало границ. Мы знали с первых дней, даже не недель, что он собирается стать лучшим игроком Ливерпуля", – цитирует Джеррарда Goal.

Напомним, Суарес выступал за Ливерпуль с 2011 по 2014 годы и успел забить 69 мячей в 110 поединках. "Красные" продали его в Барселону за 90 млн евро.

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