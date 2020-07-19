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Джеррард отказался от работы в Англии – середняк Чемпионшипа хочет пригласить другую легенду

19 июля 12:20 - Читати українською
Джеррард отказался от работы в Англии – середняк Чемпионшипа хочет пригласить другую легенду
Стивен Джеррард / ФК Рейнджерс

Английский Бристоль Сити настроен пригласить именитого тренера, чтобы побороться за выход в АПЛ в следующем сезоне.

Наставник Рейнджерс Стивен Джеррард получил предложение от английского Бристоль Сити. Правда, легендарный капитан Ливерпуля ответил отказом, поскольку не заинтересован в работе во втором по силе английском дивизионе. Стиви Джи планирует продолжить работу с "рейнджерами", которых возглавляет с 2018 года.

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Теперь приоритетом для Бристоль Сити стал другой знаменитый капитан – Джон Терри. Ассистент Дина Смита в Астон Вилле якобы заинтересован в назначении главным тренером. Тем более, что "вилланы" серьезно рискуют вылететь из АПЛ по итогам сезона. 39-летний Терри чувствует, что готов к самостоятельной тренерской работе, информирует Express.

Астон Вилла за 2 тура до финиша АПЛ отстает от спасительной зоны на 3 пункта и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Заметим, что за тур до конца сезона в Чемпионшипе Бристоль Сити занимает 11 место, потеряв шансы на повышение в классе.

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Теги
Англия Стивен Стивен Джеррард Джон Джон Терри Астон Вилла Астон Вилла Рейнджерс Рейнджерс Бристоль Сити Бристоль Сити Шотландия Чемпионшип
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