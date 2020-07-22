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"Суарес нікого не поважав на тренуваннях": Джеррард пригадав зухвалість уругвайця в Ліверпулі

15:56 - Читать на русском
"Суарес нікого не поважав на тренуваннях": Джеррард пригадав зухвалість уругвайця в Ліверпулі
Суарес та Джеррард / Getty Images

Легенда Ліверпуля Стівен Джеррард відзначив позитивну рису, яка допомогла Луїсу Суаресу стати справжньою зіркою клубу.

"Багато нападників, яких ми підписували, поважали таких, як Джеймі Каррагер та інших лідерів. Але він нікого не поважав на тренуваннях, в хорошому сенсі слова.

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Суарес боровся з такими, чіпляв, штовхався ліктями, і я подумав – це не зовсім те, що ви зазвичай бачите на тренуваннях. Тут всі грають з повагою, але Луїс обводив кого завгодно, для нього не існувало меж. Ми знали з перших днів, навіть не тижнів, що він збирається стати найкращим гравцем Ліверпуля", – цитує Джеррарда Goal.

Нагадаємо, Суарес виступав за Ліверпуль з 2011 по 2014 роки та встиг забити 69 м'ячів у 110 поєдинках. "Червоні" продали його в Барселону за 90 млн євро.

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Теги
Англія Луїс Луїс Суарес Ліверпуль Ліверпуль Стівен Стівен Джеррард
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