"Суарес нікого не поважав на тренуваннях": Джеррард пригадав зухвалість уругвайця в Ліверпулі

"Багато нападників, яких ми підписували, поважали таких, як Джеймі Каррагер та інших лідерів. Але він нікого не поважав на тренуваннях, в хорошому сенсі слова.

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Суарес боровся з такими, чіпляв, штовхався ліктями, і я подумав – це не зовсім те, що ви зазвичай бачите на тренуваннях. Тут всі грають з повагою, але Луїс обводив кого завгодно, для нього не існувало меж. Ми знали з перших днів, навіть не тижнів, що він збирається стати найкращим гравцем Ліверпуля", – цитує Джеррарда Goal.

Нагадаємо, Суарес виступав за Ліверпуль з 2011 по 2014 роки та встиг забити 69 м'ячів у 110 поєдинках. "Червоні" продали його в Барселону за 90 млн євро.

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