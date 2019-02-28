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Суарес: Мы знали, если забьем, Реал откроет пространство

12:12 29 Читати українською
Суарес: Мы знали, если забьем, Реал откроет пространство
Луис Суарес / BBC Sport

Форвард Барселоны Луис Суарес прокомментировал победу над Реалом в полуфинале Кубка Испании.

"Мы достигли одной из целей, которые ставили перед собой в начале сезона. Мы знали, что если забьем, Реал начнет давить и открывать больше пространства.

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Матчи всегда имеют свои плюсы и минусы: мы не сыграли так, как хотели, но такие поединки случаются.

Мы знаем, насколько тяжелые поединки чемпионата, и есть немного времени на восстановление, чтобы быть готовыми к субботе", – сказал Суарес TVE.

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Кубок Испании1/2 финала, ответные матчи

Реал Мадрид - Барселона: Среда 27 февраля 2019

Реал Мадрид
Матч окончен
0 : 3
Барселона
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