Барселона разгромила Реал на Сантьяго Бернабеу и вышла в финал Кубка Испании

Барселона в рамках 1/2 финала Кубка Испании одержала крупную выездную победу над Реалом благодаря голам Луиса Суареса и автоголу Рафы Варана.

Кубок Испании 2018/2019, 1/2 финала, ответный матч

Реал Мадрид – Барселона – 0:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Суарес, 50, 73 (пен), Варан, 70 (автогол)

В первом тайме матч проходил под знаком большого количества мелких ошибок и фолов. Команды старались играть осторожно, но очень быстро стала заметна инертность Барселоны впереди. Реал выглядел активнее и уже на 14-й минуте мог заработать пенальти: Модрич забросил передачу на Винисиуса, а тот обыгрался с ним в стеночку и упал в штрафной – арбитр не заметил небольшого контакта с Семеду и приказал играть дальше.

Реал нащупал слабую сторону Барсы и стал активнее привлекать к атакам левый фланг, где Винисиус уничтожал всех на своём пути. На 19-й минуте он поддержал атаку и пробил с линии штрафной над воротами. На 23-й Реал едва не наказал каталонцев за привоз, когда Альба вынес мяч прямо в Винисиуса, но ни он, ни Васкес пробить мимо голкипера не смогли. "Блаугранас" в эти минуты отвечали только перспективными контратаками с непременными включениями Дембеле, который обыгрывал Карвахаля и выполнял передачи на дальнюю штангу – их почему-то никто не замыкал.

На 37-38-й минутах Реал был наболее близок к голу. Сначала Каземиро обокрал Пике в центре поля и одним пасом вывел Винисиуса практически один на один. В последний момент его удар из пределов штрафной заблокировал Лангле, но Жуниор тут же выкатил под удар Бензема – его выстрел ногой отразил Тер Штеген. В следующей же атаке Винисиус замкнул прострел Регилона ударом метров с 10-ти в девятку, но Тер Штеген в красивом прыжке спас Барселону. В конце тайма Реал также провёл несколько опасных атак через фланги, но гости устояли.

Второй тайм начался с давления Реала. Уже на 48-й минуте Карим Бензема замкнул подачу Тони Крооса со стандарта ударом над перекладиной, но при этом сфолил. Барса играла от контратак и создала похожий момент, а на 50-й неожиданно вышла вперёд: Усман Дембеле прорвался по левому флангу и выкатил передачу в штрафную, а Луис Суарес из-под Серхио Рамоса замкнул её ударом под ближнюю штангу – 0:1! Это не шокировало "сливочных": на 53-й минуте Кроос пробил со средней дистанции чуть выше ворот, а на 55-й Каземиро замкнул его подачу ударом головой с правого края штрафной – мяч пролетел рядом с дальней штангой.

В критический момент игру на себя взял фантастический Винисиус. На 56-й минуте он накрутил защитников Барсы в штрафной и дважды упал в нём, но арбитр пенальти не назначил. На 62-й же он стал соавтором наиболее яркого момента, обыграв Семеду и прострелив на линию вратарской, откуда Регилон головой пробил в дальний угол – Тер Штеген в сногсшибательном прыжке спас Барселону! Винисиус не остановился: на 68-й бразилец на скорости обыграл одного игрока, затем на замахе уложил на газон Пике, а дальше ударил под правую штангу – рикошетом от ноги Семеду мяч пролетел мимо ворот.

Барселона каждый раз пыталась контратаковать, и, наконец, жестоко наказала Реал за расточительность. На 70-й минуте Дембеле прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную на Суареса, а Рафа Варан, пытаясь заблокировать передачу, занёс мяч в ворота – 0:2. Тут же "блаугранас" и добили соперника: на 72-й Каземиро сбил Суареса, арбитр назначил пенальти, а Луис Суарес "паненкой" забил третий гол. 0:3 – Реал был уничтожен в издевательской манере.

Концовка матча уже была никому не нужна. Тренеры проводили замены, мадридцы доигрывали, а каталонцы экономили силы на Классико в чемпионате, которое состоится уже через два дня. Финальный свисток зафиксировал несколько странный разгром Реала, который вывел Барселону в финал Кубка Испании.