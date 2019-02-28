Суарес: Ми знали, якщо заб'ємо, Реал відкриє простір

Форвард Барселони Луїс Суарес прокоментував перемогу над Реалом у півфіналі Кубка Іспанії.

"Ми досягнули одну з цілей, які ставили собі на початку сезону. Ми знали, що якщо заб'ємо, Реал почне тиснути і відкриватиме більше простору.

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Матчі завжди мають свої плюси і мінуси: ми не зіграли так, як хотіли, але поєдинки бувають такими.

Ми знаємо, наскільки важкі поєдинки чемпіонату, і є трохи часу на відновлення, щоб бути готовими до суботи", – сказав Суарес TVE.

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