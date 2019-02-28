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Суарес: Ми знали, якщо заб'ємо, Реал відкриє простір

12:12 179 Читать на русском
Суарес: Ми знали, якщо заб'ємо, Реал відкриє простір
Луїс Суарес / BBC Sport

Форвард Барселони Луїс Суарес прокоментував перемогу над Реалом у півфіналі Кубка Іспанії.

"Ми досягнули одну з цілей, які ставили собі на початку сезону. Ми знали, що якщо заб'ємо, Реал почне тиснути і відкриватиме більше простору.

Реал – Барселона – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Матчі завжди мають свої плюси і мінуси: ми не зіграли так, як хотіли, але поєдинки бувають такими.

Ми знаємо, наскільки важкі поєдинки чемпіонату, і є трохи часу на відновлення, щоб бути готовими до суботи", – сказав Суарес TVE.

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Кубок Іспанії1/2 фіналу, матчі-відповіді

Реал Мадрид - Барселона: Середа 27 лютого 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
0 : 3
Барселона
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