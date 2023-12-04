Суарес поспособствовал победе Гремио над Васко да Гама в поединке 37-го тура – уругваец забил единственный гол во встрече классным ударом из-за пределов штрафной.

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После поединка Луис заговорил о своем будущем. "Я чувствую боль, мое тело говорит мне об этом. Я хочу насладиться, а затем принять решение для себя после долгой карьеры. Мне надо отдохнуть и насладиться проведенным временем с семьей. А потом судьба будет знать, где я буду в будущем", – приводит слова Суареса Фабрицио Романо.

Напомним, что Луисито уже по завершении сезона станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что Суарес настроен присоединиться к Месси, Альбе и Бускетсу в Интер Майами.

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