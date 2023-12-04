Атлетико Паранаэнсе одержал победу над Сантосом в домашнем матче 37-го тура местной Серии А (3:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Чемпионат Бразилии 2023, 37-й тур

Атлетико Паранаэнсе – Сантос – 3:0

Голы: Буэно, 45+6, Мадсон, 75, Виллиан, 90+3

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Атлетико Паранаэнсе на своем поле разбил Сантос. В составе хозяев на поле вышли бывший полузащитник Шахтера Фернандиньо, будущий нападающий Барселоны Витор Роке (присоединится к каталонцам летом 2024-го) и экс-легионер Динамо Витор Буэно. Трансферный провал киевлян (сыграл за основу "бело-синих" лишь два матча) в результате, и стал героем встречи.

Несмотря на определенное преимущество хозяев выйти вперед им удалось лишь на шестой добавленной к первому тайму минуте. Атлетико получил право на штрафной и Буэно мастерски прошил стенку, закрутив под левую штангу.

На экваторе второй половины встречи экс-динамовец отдал великолепный навес на линию вратарской и Мадсон головой удвоил преимущество своей команды. Уже в добавленное время 37-летний экс-форвард Металлиста Гомес Виллиан, который вышел на замену, добил соперника эффектным ударом с разворота.

Победа принесла Атлетико 56 очков и подняла на восьмую строчку турнирной таблицы, Сантос с 43-мя пунктами пятнадцатый.

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