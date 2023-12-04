Суарес посприяв перемозі Греміо над Васко да Гама в поєдинку 37-го туру – уругваєць забив єдиний гол у зустрічі класним ударом з-за меж штрафного.

Мессі возз'єднається зі зірковим другом в Інтері Маямі – він нарешті стає вільним агентом

Після поєдинку Луїс заговорив про своє майбутнє. "Я відчуваю біль, моє тіло говорить мені про це. Я хочу насолодитися, а потім ухвалити рішення для себе після довгої кар'єри. Мені треба відпочити та насолодитись проведеним часом з родиною. А потім доля знатиме, де я буду у майбутньому", – наводить слова Суареса Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Луїсіто вже по завершенні сезону стане вільним агентом. Раніше повідомлялось, що Суарес налаштований приєднатись до Мессі, Альби та Бускетса в Інтер Маямі.

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