Месси воссоединится со звездным другом в Интере Майами – он наконец-то становится свободным агентом
Луис Суарес завершает свое сотрудничество с Гремио и готовится перебраться в США.
Главный тренер бразильского клуба Ренату Гаушу подтвердил уход 36-летнего ветерана. "Мы точно будем скучать по Луису. Его все очень любили, но он уходит", – сказал Гаушу.
Суарес отдал удивительный ассист, начав камбэк Гремио, очередной гол будущей звезды Барселоны.
Суарес сыграет еще 2 матча и 1 января получит статус свободного агента. Ни для кого не секрет, какой будет следующая команда уругвайца. Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Эль Пистолеро твердо настроен присоединиться к своему товарищу Лионелю Месси в Интере Майами.
Суарес сохраняет хорошую форму, оформив 23 гола и 17 ассистов в 51 матче нынешнего сезона за Гремио.
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