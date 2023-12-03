Луис Суарес завершает свое сотрудничество с Гремио и готовится перебраться в США.

Главный тренер бразильского клуба Ренату Гаушу подтвердил уход 36-летнего ветерана. "Мы точно будем скучать по Луису. Его все очень любили, но он уходит", – сказал Гаушу.

Суарес отдал удивительный ассист, начав камбэк Гремио, очередной гол будущей звезды Барселоны.

Суарес сыграет еще 2 матча и 1 января получит статус свободного агента. Ни для кого не секрет, какой будет следующая команда уругвайца. Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Эль Пистолеро твердо настроен присоединиться к своему товарищу Лионелю Месси в Интере Майами.

Суарес сохраняет хорошую форму, оформив 23 гола и 17 ассистов в 51 матче нынешнего сезона за Гремио.

Inter Miami are determined to seal Luis Suárez deal in the coming weeks as he’s leaving Gremio as free agent.



“We are going to miss him, for sure. He was very loved by everyone. He’s leaving…”, Gremio coach Renato Gaúcho confirms. pic.twitter.com/Cxoko8J8fV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2023

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